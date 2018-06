Facebook

Ein Hochausläufer beschert uns in Osttirol am Freitag zumeist recht freundliches Wetter. Deshalb darf man tagsüber trotz einiger Wolkenfelder oder auch einzelner Quellwolken am Nachmittag über den Bergen mit mehr Sonnenschein rechnen. Mit der zu dieser Jahreszeit besonders starken Sonneneinstrahlung wird es am Nachmittag bereits wieder recht warm sein und die Temperaturen steigen zum Beispiel in Ainet auf Werte um 24 Grad. "Auch auf den Bergen sind die Bedingungen am Freitag günstig und man kann bei angenehmen Temperaturen an eine größere Wanderung oder Bergtour denken", gibt sich der Lienzer Meteorologe Reinhard Prugger optimistisch. Die Wahrscheinlichkeit für vereinzelte Regenschauer oder Gewitter ist nur gering.