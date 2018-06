Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hoffen, dass das Kommunale Management Center Osttirol weiter wächst: Matthias Scherer, Johannes Tratter, Alexandra Thaler-Gollmitzer und Bernhard Schneider © Ruggenthaler

Bürgermeister-Aufmarsch war am Donnerstagvormittag in Assling: Die Oberhäupter jener elf Gemeinden, die Mitglied im Kommunalen Management Center Osttirol sind, kamen zur offiziellen Präsentation der neuen Einrichtung. Auch der zuständige Gemeindereferent Johannes Tratter reiste an.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.