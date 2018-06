Lienz„Ohne die heimische Bauern, gäbe es uns nicht mehr“

Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Spitzenvertreter der Landwirtschaftskammer waren zu Gast in Lienz. Dabei stand „Vernetzung“ im Mittelpunkt.

Josef Hechenberger, Andreas Ortner, Konrad Kreuzer, Helga Brunschmid und Christoph Peintner © Kasupovic

Landwirtschaft verbindet – Vernetzung schafft Neues“ unter diesem Jahresmotto touren die Spitzenvertreter der Landwirtschaftskammer (LK) durch die Bezirke. Am Donnerstag besuchten LK-Präsident Josef Hechenberger und Vizepräsidentin Helga Brunschmid die Metzgerei Ortner in Lienz. Der Betrieb zählt insgesamt 35 Mitarbeiter. „Seit einer Woche haben wir auch zwei neue Metzger-Lehrlinge“, sagt Geschäftsführer Andreas Ortner. Insgesamt veredelt der Betrieb jährlich 750 Tiere aus dem Bezirk, darunter Rinder, Kälber und Lämmer und ist somit ein gutes Beispiel für gelebte Vernetzung. Ein starker Partner sei die Raiffeisengenossenschaft Osttirol (RGO), die den Betrieb wöchentlich mit Ochsen und Kalbinnen beliefert, Kälber und Lämmer werden direkt von den Bauern bezogen. In zwei Bereichen hinkt Osttirol aber hinterher: beim Schweinefleisch und beim Geflügel.

