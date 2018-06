In die Causa Direktzug kommt jetzt Bewegung

Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Initiativantrag von Liste Fritz und SPÖ fiel auf fruchtbaren Boden. Er kommt abgeändert in den Landtag.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Landtag Ende Juni kommt der Direktzug Lienz-Innsbruck wieder aufs Tapet. Die Regierungsparteien stellen einen Antrag © EXPA/GRODER

Vor fünf Jahren wurde der Direktzug Lienz-Innsbruck eingestellt. Und genau so lange dauert der Kampf für seine Wiedereinführung an. Immer war es die Opposition, die sich dafür stark machte. Zuletzt stellte die Liste Fritz mit der SPÖ einen Antrag an den Landtag auf Abklärung technischer wie infrastruktureller Voraussetzungen und Vorlage eines Zeit- und Kostenplans. Er landete im Verkehrsausschuss.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.