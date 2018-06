Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Symbolbild © Jürgen Fuchs

Der Wind in der Höhe bläst aus nördlicher Richtung und daher machen sich bei uns in Osttirol nordföhnige Effekte bemerkbar. Die Wolken bleiben vor allem in Alpenhauptkammnähe noch länger dicht und einzelne Regenschauer sind im Norden auch noch möglich. Insgesamt bessert sich jedoch das Wetter tagsüber weiter und die Wolken lockern immer mehr auf, vor allem südlich von Huben.