Osttirol Dieses Wochenende ist viel los: Vernissage, Wanderung, Klassikkonzert und Chorfestival

Hildegard Pranter präsentiert ihre Werke in der Kunstwerkstatt, beim Reiter Kirchl wird ein Marienlob veranstaltet, Klassik pur ist in der Pfarrkirche St. Andrä zu hören und in Sillian singen die Chöre.