Spannende Geschichten werden beim Familiensonntag auf Schloss Bruck erzählt © KK/VERANSTALTER

1. Märchensonntag auf Schloss Bruck

Es war einmal vor langer, langer Zeit ... So beginnen nicht nur spannende Märchen, sondern auch viele Legenden von den Heiligen, die Simon von Taisten in der Burgkapelle gemalt hat. Und damit er wusste, was er zu malen hat, musste er auch alle Geschichten kennen - etwa die von Florian, der eigentlich ein römischer Beamter war. Doch Florian war plötzlich Feuer und Flamme! Wofür? Das erfahren die Kinder am Märchensonntag auf Schloss Bruck.

Ab 5 Jahren, Voranmeldung erbeten unter (04852) 625 80-83 bzw. museum@stadt-lienz.at

17. Juni, Schloss Bruck, 14 Uhr. Simon von Taisten wurde in den 1480er Jahren mit den Malereien der Schlosskapelle beauftragt. Foto © KK/VERANSTALTER

2. Die belebte und unbelebte Natur Osttirols



Seit April 2013 bewährt sich die neue Stadtbücherei als erfreulich nachgefragtes Information- und Begegnungszentrum. Dazu trägt seit fünf Jahren auch die Partnerschaft mit der NAGO bei. Dank dieser Zusammenarbeit wirkt die Bücherei als interessanter Lernort für naturwissenschaftliche Bildung in der Region.

Programm:

Fünf Jahre Stadtbücherei Lienz als Ort naturwissenschaftlich orientierter Bildung, Zusammenarbeit und Begegnung.

Kurzvorstellung der naturkundlichen Arbeitgsgemeinschaft Osttirol (NAGO): Organisation, Ziele, Projekte und Veranstaltungen

Überblick-Präsentation und Übergabe naturwissenschaftlicher Fachbücher

Nachfragediskussion

Anschließen "naturkundlicher" Umtrunk.

20. Juni, Stadtbücherei Lienz, 16 Uhr. Stadtbücherei und NAGO laden zum Thema: "Die belebte und unbelebte Natur Osttirols" Foto © KK/STÖHR

3. "Hoch und Heilig" statt "flach und eilig"

Am 1. Mai segnete Bischof Hermann Glettler den neuen Pilgerweg "Hoch und Heilig" bei der Wallfahrtsmesse in Lavant. Nun wird die Erstbegehung der 1. Etappe in Form eines Lichtbildervortrag, im Bildungshaus Osttirol, präsentiert. Zudem wird der Bergpilgerweg "Hoch und Heilig" detailliert vorgestellt. Dekan Bernhard Kranebitter und Alois Micheler haben die Leitung der Veranstaltung übernommen.

Eintritt: Freiwillige Spende.

20. Juni, Bildungshaus Osttirol, 19.30 Uhr. Lichtbildervortrag über den Pilgerweg "Hoch und Heilig" © KK/VERANSTALTER