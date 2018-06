Facebook

Der Arbeiter wurde in das Krankenhaus Lienz eingeliefert © Michael Egger

Ein 46-Jähriger und ein 49-Jähriger waren am Dienstag, 12. Juni, mit der Neuaufstellung einer Leitschiene auf der Landesstraße L24 beschäftigt. Dazu wurden mehrere Löcher in eine etwa drei Meter hohe Trockensteinmauer unterhalb der Fahrbahn gebohrt und in weiterer Folge in dort montierte Schwerlasthaken Gerüstteile einhängt.

Im Zuge der weiteren Arbeiten brach einer der Haken aus dem Gestein aus und die beiden Arbeiter stürzten etwa drei Meter auf die darunterliegende Böschung ab. Der 46-Jährige dürfte dabei auf ein ausgebrochenes, metallenes Gerüstteil gestürzt sein und blieb verletzt liegen. Der 49-jährige erlitt Abschürfungen am linken Unterschenkel. Nach der Erstversorgung konnte der 46-jährige Arbeiter die Unfallstelle selbstständig verlassen und wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.