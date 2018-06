Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helmut Micheler © KK/Privat

„Ihr habt nun Traurigkeit/ aber ich will euch wiedersehen, / und euer Herz soll sich freuen, / und eure Freude soll / niemand von euch nehmen.“ – das sind die Zeilen aus dem „Deutschen Requiem“ von Johannes Brahms, den Helmut Micheler ebenso wie Gustav Mahler verehrte. Der Vollblutmusiker Micheler verbrachte die letzten Lebensjahre – wie die beiden großen Komponisten – nahe des Wörthersees, der ihm an seinem Lebensabend die Weite und Freiheit zurückgab, die er sich so ersehnte.

Geboren in Hall in Tirol, kam Micheler mit seinen Eltern als Kind in die Bezirksstadt Lienz, wo er über Jahrzehnte als Direktor der Musikschule, als Organist und Chorleiter der Kirche zur Heiligen Familie und über 20 Jahre als Kapellmeister der Schützen-Stadtkapelle wirkte. Als Jugendlicher musste er noch mit sechzehn Jahren die Wirren und Schrecken des endenden 2. Weltkrieges am Rückzug der Wehrmacht von Prag über Heilbronn und in Gefangenschaft miterleben. Ereignisse, die ihn in seinem Leben nie ganz loslassen sollten.

Kraft, Mut und inneren Frieden fand er in der Musik; nach dem Studium am Mozarteum in Salzburg von Querflöte und Orgel übernahm Micheler früh Verantwortung in der Musikschule Lienz, zuerst als Administrator und später dann als Direktor. Seine Schüler gewannen zahlreiche Preise bei Wettbewerben wie „Jugend musiziert“ und schafften es mit seiner guten Ausbildung bis zu den Philharmonikern.

Die Musik war es auch, die den Grundstein für seine Familie legte; lernte er doch beim Lienzer Kammerchor seine Irmtraut kennen, mit der er noch 2017 die diamantene Hochzeit feiern konnte. Vier Kinder, sowie fünfzehn Enkel und Urenkel entspringen seiner Familie.

Unvergessen sind nicht nur die Auftritte über 20 Jahre der Schützen-Musikkapelle Lienz, die er als Kapellmeister zu einem kraftvollen Klangkörper formte, Kammerchor und Kammermusik Lienz mit etlichen Konzerten im alten Stadtsaal; aber auch die aufwendigen Chor- und Orchester-inszenierungen wie Mozarts „Krönungsmesse“ in der Kirche zur Heiligen Familie, der er über Jahrzehnte jeden Sonntag als Organist diente.

Kraft für all seine Aufgaben schöpfte er gemeinsam mit seiner Frau und den Kindern in den Osttiroler und Kärntner Bergen oder bei Reisen nach Rom, die Toskana, Umbrien, Apulien und die obere Adria. Kultur, Geschichte und Literatur – hier vor allem Thomas Bernhard – waren seine geistige Nahrung, die er gekonnt seiner Familie aber auch Freunden weitergab.

Im Ruhestand widmete sich Micheler ausgiebig der Philatelie: die Osttiroler Postgeschichte hat er von napoleonischer Zeit bis Ende des 2. Weltkriegs mit Leidenschaft aufgearbeitet, eine Ausstellung gefertigt, für die er viel beachtet über die Landesgrenzen hinweg Preise erringen konnte.

Bei aller Ernsthaftigkeit und Akribie, die Helmut Micheler bei seinen Tätigkeiten an den Tag legte, bleiben aber sein Humor, seine Warmherzigkeit und sein sensibler Sinn für die facettenreiche Schönheit des Lebens unvergessen.