Das Bild stammt vom Künstler Hans Salcher © KK/Youtube

"70 Joa und koa bissle leise!": Unter diesem Motto feiert der Männergesangsverein Matrei in Osttirol sein 70-jähriges Bestehen. Die Feierlichkeiten finden am kommenden Wochenende statt. Einer der Höhepunkte ist das Jubiläumskonzert am kommenden Samstag um 20 Uhr. Am Sonntag findet dann das traditionelle "Kranzlsingen" im Ortszentrum von Matrei statt.

Derzeit macht ein Video die Runde, welches die Veranstaltung bewirbt. Ein gelungener Kurzclip, den man gesehen haben muss:

