Bachler, Mattersberger und Schwab © KK/PRIVAT

Mit dem Projekt „Just do it“, welches jedes Jahr in Kooperation mit dem Roten Kreuz stattfindet, werden Schüler in die Grundkenntnisse der Ersten Hilfe unterwiesen, damit sie im Ernstfall nicht hilflos daneben stehen. Osttirol sei in Sachen Erste Hilfe ein äußerst aktiver Bezirk, erklären die zuständigen Stellen und Behörden. Kein Schüler verlasse die Pflichtschule, ohne das Angebot eines Erste Hilfe-Kurses bekommen zu haben.