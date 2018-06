Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Wegen AMS Kürzungen sind 43 Transitarbeitsplätze in Osttirol in Gefahr. „Schindel und Holz“ betroffen, „s’Gwandtl“ steht vor dem Aus. Jetzt wurde Unterschriftenaktion gestartet.

S´Gwandtl steht vor der Schließung © Kasupovic

Mit den für 2019 geplanten Förderkürzungen um 1,5 Millionen Euro durch das AMS Tirol droht der Verlust von 108 Arbeitsplätzen bei den

sozialökonomischen Betrieben s´Gwandtl und Schindel und Holz in Osttirol, issba in Imst und Reutte, und Neue Arbeit in Wörgl. Allein die Hälfte der Kürzungen betrifft Osttirol.