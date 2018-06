Außervillgraten Schweizerin stürzte beim Paragleiten ab

Facebook

Eine 59-jährige Schweizerin startete am Samstag gegen 13.30 Uhr zu einem Paragleiterflug vom Startplatz Aleggele am Thurntaler in Außervillgraten. Beim Startvorgang verhängte sich eine Leine an dem seitlich am Körper angebrachten Vario. Die Frau wollte die Leine lösen, wurde dabei jedoch mit ihrem Gleitschirm seitlich weggedrückt und stürzte aus einigen Metern Höhe zu Boden.