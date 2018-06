Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Mobilitätszentrum. Erste wichtige Schritte in und an der Tristacher Straße diskutierte Bürgermeisterin Elisabeth Blanik mit betroffenen Anrainern. Kritiker vermissten eine öffentliche Präsentation.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unterführung unter der Brücke könnte Radfahrer sicher zum Bahnhof über die Tristacher Straße bringen. Doch das Land sagt Nein © Kasupovic

Geplante Großprojekte und die zukünftigen Nachbarn vertragen sich bekanntlich nicht immer gut. So auch im Falle des neuen Mobilitätszentrums in Lienz. Noch heuer will man mit den ersten Arbeiten beginnen und den maroden Bahnhof zu einem modernen und barrierefreien Mobilitätszentrum umbauen. Manche Anrainer befürchten durch das 29 Millionen Euro-Projekt mehr Verkehr. Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik stellte sich kürzlich den Fragen, Problemen und Anliegen der Anrainer und informierte sie über den aktuellen Stand der Dinge.