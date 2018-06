Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feierten gemeinsam den Sieg: Strobl, Taxer, Hofer, Ressi, Wörthmüller, Palfrader, Direktor Roland Rossbacher, Ursula Karré und Silvester Wolsegger © Michael Egger

Gleich zwei Schulklassen hatten gestern Vormittag Grund zum Jubeln: Sowohl die 4a-Klasse des Gymnasiums, als auch Michael Trampitsch und Florian Hutter von der Handelsakademie sind Landessieger des Ideenwettbewerbs „Gemeinsam.Sicher in deiner Schule“. Worum geht es beim Bewerb, den es seit dem vergangenen Jahr gibt? „Wir leben in Tirol in einem der sichersten Länder der Welt. Allerdings fühlt sich die Bevölkerung unsicher“, erklärt Johannes Strobl von der Polizei Tirol. Deshalb setzte man mit diesem Bewerb bei Kindern und Jugendlichen an. Die Preise im Bezirk verteilt hat Strobl gemeinsam mit Bezirkspolizeikommandant Silvester Wolsegger und Beate Palfrader (ÖVP), Landesrätin für Bildung. Sie äußerte in diesem Rahmen „Angst vor einer Entsolidarisierung der Gesellschaft“. Das ist wohl als eine weitere Spitze ihrerseits gegen die Bundesregierung zu werten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.