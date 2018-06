Facebook

Landeshauptmann Günther Platter mit den Mitarbeitern der neuen Sozialen Servicestelle: Alfons Klaunzer, Ehrentraud Bundschuh, Elvira Sieber, Sabine Bstieler, Elisabeth Ranacher und Sandra Payr © Michaela Ruggenthaler

Noch ist die Unterkunft für die Soziale Servicestelle Osttirol beim Rotkreuz-Gebäude in Lienz Baustelle. Sie ist erst im Dezember beziehbar. Trotzdem wurde die neue Einrichtung am Freitag im Beisein von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) eröffnet. Denn: Die Arbeit wurde bereits am 1. Juni aufgenommen – derzeit in bestehenden Räumen der Rotkreuz-Bezirksstelle.

