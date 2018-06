Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Bei Holzbringungsarbeiten in Osttirol wurde ein 53-Jähriger von einem Baumstamm getroffen. Er konnte selbstständig Hilfe anfordern und wurde vom Hubschrauber mittels Tau geborgen.

Osttiroler verletzte sich bei Forstarbeiten © (c) Fuchs Juergen

Ein 53-jähriger Osttiroler führte am Donnerstagnachmittag in Kartitsch, südlich der Tiroler Gail, auf rund 1430 Meter Seehöhe Holzbringungsarbeiten durch. Gegen 16.10 Uhr wollte er zwei vier und acht Meter lange und zwanzig bis fünfundzwanzig Zentimeter starke Fichtenstämme mit einer an einem Traktor montierten und mittels Fernbedienung steuerbaren Seilzugwinde aus dem Wald ziehen.