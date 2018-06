Mit Entenaktion soll neue Einsatzstelle der Wasserrettung Osttirol unterstützt werden. Verkauf startet am Montag. Entenrennen am 29. September.

Meinhard Pargger und Franz Striemitzer von der Wasserrettung hoffen, dass viele Enten für die Unterstützung verkauft werden © KASUPOVIC

Auf die Ente, fertig, los“! Am 29. September 2018 findet das erste Entenrennen in Lienz statt. Tausende knallgelben Quietschenten scharen schon eifrig in den Startlöchern, um sich zugunsten der Wasserrettung Osttirol in die Fluten zu stürzen.

