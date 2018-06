Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Nikolsdorf wurde nicht nur gegen den Ball getreten - sondern auch gegen Menschen © Brunner Images

Die Saison der TSU Nikolsdorf in der 1. Klasse A ist komplett vermurkst. Schon seit längerem steht man als Absteiger fest und am vergangenen Wochenende gab es den absoluten Tiefpunkt: Das Spiel gegen Mölltal musste abgebrochen werden, weil der Vater eines Spielers den Schiedsrichter niedergestreckt hat. Und einer seiner Söhne hat zusätzlich einem Mölltal-Spieler ins Gesicht geschlagen.

Gestern hat sich der Strafausschuss des Kärntner Fußballverbandes mit der Causa befasst. Entscheidung gab es derweil keine. Warum? "Vertagt auf nächste Woche", sagt Hannes Krall von der Geschäftsstelle des Kärntner Fußballverbandes. Der Verband hat nun Vertreter beider Vereine, den Schiedsrichter und seinen Assistenten vorgeladen. Sie sollten dem Strafausschuss in der kommenden Woche Rede und Antwort stehen. Der Ausschuss tagt am kommenden Mittwoch. Das ist der 13. Juni.

Sind die betroffenen Spieler dann auch dabei? "Es ist den beiden Vereinen überlassen, Zeugen mitzubringen", sagt Krall. Befasst hat man sich im Strafausschuss auch mit einem Nikolsdorf-Spieler, welcher in den Tumult verwickelt war. "Das Verfahren wird bis zur rechtskräftigen Beendigung des anhängigen Strafverfahrens unterbrochen", heißt es dazu aus dem Verband. Derweil ist der Spieler suspendiert.

Nikolsdorf hat in dieser Saison noch zwei Spiele zu bestreiten: Am Wochenende gegen Matrei 1b, eine Woche später gegen Tristach. Dann geht es in die 2. Klasse A.

Link zum Thema Alle Entscheidungen vom 6. Juni

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.