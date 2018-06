Kleine Zeitung +

Interview Franz Theurl: „Ich möchte über den Atlantik segeln“

Franz Theurl war Osttirols bekanntester Bankdirektor. Jetzt ist er in Pension. Dass er vom Tourismus im Geschäft profitiert hat – und umgekehrt – bestätigt er. Und er erklärt, was passieren muss, ehe er auch im Tourismusverband in die Rente geht.