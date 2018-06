Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Am Bezirkskrankenhaus gibt es nun ein Referenzzentrum für Adipositaschirurgie. Oberarzt Strutzmann wechselte von Wolfsberg nach Lienz.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johannes Strutzmann ist Oberarzt der neuen Adipositas-Abteilung am BKH in Lienz © Daniela Vallant

Viele Menschen leiden unter krankhaftem Übergewicht, im Fachjargon Adipositas genannt. Wenn alle Versuche, die Fettleibigkeit durch Ernährungsumstellung und Trainingsprogramme in den Griff zu bekommen, scheitern, ist das letzte Mittel oft eine Operation. Seit April gibt es am Bezirkskrankenhaus (BKH) in Lienz unter der Leitung von Primar Manfred Müller (Abteilung Chirurgie) ein Referenzzentrum für Adipositaschirurgie. Oberarzt der Unterabteilung ist Johannes Strutzmann. Ihm zur Seite steht Oberärztin Karin Valeskini.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.