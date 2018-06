Facebook

Symbolbild © Jürgen Fuchs

Jetzt sind es nur noch etwa zwei Wochen bis zum kalendarischen Sommerbeginn (21. Juni) und somit zum Sonnenhöchststand. Weil die Bildung von Gewittern nicht nur, aber doch mehrheitlich von der Intensität der Sonneneinstrahlung abhängt, wundert es nicht, dass diese Zeiten im Jahr von der Wetterstatistik her eigentlich die gewitterreichsten sind. "Die Gewitterstatistik wird in diesem Frühling wohl neue Rekorde verzeichnen können", merkt der Wetterfachmann Werner Troger an.

Südliche Winde versorgen uns auch am Donnerstag mit feuchter und warmer Luft. Die feuchte Luft in Kombination mit der starken Junisonne neigt zur Ausbildung von gewittrig verstärkten Regenschauern. Das betrifft vor allem wieder die Nachmittags- und Abendstunden. Bis etwa Mittag wird es meist trocken sein und auch am Nachmittag geht nicht überall in Osttirol ein Regenguss nieder. Beispielsweise im Virgental hat es etwas mehr als 20 Grad (Höchstwert).