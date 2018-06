Der Männergesangsverein Matrei feiert sein 70-Jahr-Jubiläum, in Innervillgraten unterhält ein Lustspiel, auf Schloss Bruck konzertiert der Kammerchor vokalissimo und viele Gartenbesitzer öffnen ihre Gartentüren.

Den Männergesangsverein Matrei gibt es seit sieben Jahrzehnten, jetzt wird gefeiert © KK/Hartwig Gsaller

1.) 70-Jahre Männergesangsverein Matrei

Der Männergesangsverein Matrei feiert sein 70-Jahr-Jubiläum mit einem Jubiläumskonzert und dem traditionellen "Kranzlsingen".

Der Männergesangsverein Matrei feiert sein 70-Jahr-Jubiläum und beweist, dass er noch "koa bissle leise" ist.

Die Festivitäten beginnen am Samstag, 16. Juni um 19 Uhr vor dem Tauerncenter mit der Gruppe „Handmade“ aus dem Pinzgau als Vorprogramm. Um 20 Uhr startet das Jubiläumskonzert des Gesangsvereins unter Mitwirkung von Anita Rosati, Peter Forcher und seinem Ensemble „Zündholz“ und der Gruppe „Quartett Handmade“. Anschließend unterhält das „Quartett Handmade“ im Tauerncenter.

Das traditionelle „Kranzlsingen“ wird am Sonntag, 17. Juni um 11 Uhr mit Gästesingen im Tauerncenter eröffnet. Ab 13 Uhr hüllen elf befreundete Chöre aus Nah und Fern mit über 200 Sängern Matrei an elf Standlen in eine gesangliche Klangwolke. Der Ausklang erfolgt gemütlich im bzw. vor dem Tauerncenter.

16. 6., Tauerncenter Matrei, 19 Uhr.

17. 6., Tauerncenter Matrei, 11 Uhr.

Männergesangsverein Matrei Foto © KK/Veranstalter

2.) "Der verkaufte Großvater"

Die Theatergruppe Innervillgraten startet unter der Spielleitung von Christof Schett mit dem Theaterspiel "Der verkaufte Großvater".

Eine Besonderheit bei der Premiere des Stückes in Innervillgraten ist die musikalische Umrahmung durch den "Villgrater Viergesang".

Bei der Geschichte geht es darum, dass Schwiegersohn, Enkel und Magd den mit einer gehörigen Portion Bauernschläue und nicht enden wollendem Schabernack gesegneten Großvater loswerden wollen. Und tatsächlich findet sich ein Käufer, der aus taktischen Gründen den Großvater kaufen will. Allerdings haben alle ihre Rechnung ohne die Schläue des "Kaufobjektes" gemacht.

Karten unter Telefonnummer: 0667- 820 26

Premiere: 16. Juni, Pfarrsaal Innvillgraten, 20 Uhr.

Weitere Termine:

23. Juni, 24. Juni, 30. Juni und 1. Juli, Pfarrsaal Innervillgraten, jeweils 20 Uhr.

"Der verkaufte Großvater" Foto © KK/Veranstalter

3.) Konzert Kammerchor Vokalissimo

Der Lienzer Kammerchor vokalissimo eröffnet heuer den Kultursommer auf Schloss Bruck. Unter dem Titel "Verliebt, Verlobt, Verheiratet" hat Chorleiter Richard Engeler ein abwechslungsreiches Programm zum Thema Liebe - und allem was dazu gehört - zusammengestellt.

Die Liebe war zu allen Zeiten ein zentraler Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Liedern und gilt als größte Inspiration für die Musik.

Diese Tatsache bleibt auch beim heurigen Frühsommerkonzert nicht ungeachtet, wenn Werke der letzten 500 Jahre zum Besten gegeben werden.

In einer lockeren Abfolge von Kunst- und Volksliedern soll eine Atmosphäre geschaffen werden, die das Herz berührt.

Kartenvorverkauf im Bürgerservicebüro in der Liebburg und aufwww.stadtkultur.at.

15. Juni, Schloss Bruck Lienz, 20 Uhr.

Kammerchor vokalissimo Lienz Foto © KK/Veranstalter

4.) Tag der offenen Gartentür

Der Verband der Tiroler Obst- und Gartenbauvereine veranstaltet gemeinsam mit dem Bildungsforum Tirol den "Tag der offenen Gartentür".

Unter dem Motto "Schauen, Informieren und Ideen holen" stehen allen Interessierten Gärten für einen Besuch offen – eine einmalige Gelegenheit, auf völlig zwanglose Art und Weise die Gartenvielfalt in Tirol zu erkunden.

Gärten in Osttirol

Christa und Thomas Haidenberger:

Intensiv bepflanzter Garten am Hang, Iselsberg 184



Monika Bachlechner:

Bäuerlicher Schau- und Lehrgarten, Ortnerhof 32, Nikolsdorf



Margit und Werner Schiner:

Wohngarten, Thal-Aue 125, Assling



Familie Bachmann / Hotel Strasserwirt:

Hotelgarten, Dorfstraße 28, Strassen



Thomas Schrotter:

Vielfältier Wohngarten, Lavant 95/7



Michael Trojer:

Wohn- und Ziergarten, Gödnach 93, Dölsach



17. Juni, 10 Uhr.

Tag der offenen Gartentür Foto © KK