Die "Bläser- und Schlagwerkerschule" begeistert mit Konzerten in Virgen und Kals, der NAGO-Vortrag beschäftigt sich mit Wildbienen und die Ausstellung des Malers Wilfried Kirschl wird eröffnet.

Ensemble "AbsolutSax" © KK/Veranstalter

1.) Konzerte der Bläserschule der Landesmusikschule Matrei - Iseltal

Im laufenden Schuljahr fand für alle Schülerinnen und Schüler der Blas- und Schlagwerkinstrumente das Projekt "Bläser- und Schlagwerkerschule" statt.

Schüler, die sich im zweiten und dritten Lehrjahr befinden trafen sich von Mitte April bis Mitte Juni zu neun Proben in Hopfgarten, Huben, Matrei, Prägraten und St. Jakob.

Es wurde einfachste Literatur für Blasorchester einstudiert um sie dann zur Aufführung zu bringen.

Beim Konzert in Virgen werden die Preisträgerinnen von Prima la Musica 2018 Fenja Wibmer (Kontrabass) und Marie Gasser (Gesang) Teile ihres Wettbewerbsprogramms präsentieren.

Beim Konzert in Kals werden die Ensembles "AbsolutSax" und "Blechwerk" den Abend musikalisch ergänzen.

12. Juni, Kultursaal Virgen, 19 Uhr.

13. Juni, Johann-Stüdl-Saal Kals, 19 Uhr.

Ensemble "Blechwerk" Foto © KK/Stefan Girstmair

2.) NAGO-Vortrag: "Faszination Wildbienen"

Vortrag von Heinz Wiesbauer (Wien)

Bienen gelten als fleißige, Honig produzierende Insekten. Doch es gibt in unseren Breiten nur eine Art von Biene, die das tut: die Honigbiene. Weitgehend unbekannt ist der Umstand, dass es neben diesem "Haustier" noch eine große Vielfalt an "Wilden Bienen" gibt.

Österreich hat mit 696 Arten eine besonders hohe Diversität an Wildbienen.

Der Vortrag des ausgewiesenen Wildbienenexperten Heinz Wiesbauer informiert über die Biologie und Lebensraumansprüche der Wildbienen.

15. Juni, Stadtbücherei Lienz, 19.30 Uhr.

Samthummel (Wildbienenart) Foto © KK/Naturschutzbund Österreich

3.) "Raum, Licht, Volumen" - Vernissage: Wilfried Kirschl

Die Bildwelten von Wilfried Kirschl sind geprägt von einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Phänomen Licht und der Suche nach einer harmonischen Ordnung zwischen Fläche und Form.

In abstrahierten Architekturlandschaften und subtil arrangierten Gläsern und Vasen "verschmilzt die Disziplin Landschaft mit der Disziplin Stillleben" (W. Kirschl).

Wilfried Kirschl (1930–2010) war nicht nur Maler, sondern auch eine wichtige Persönlichkeit im Tiroler Kulturleben. Vor allem seine umfassenden Forschungsarbeiten zum Werk von Albin Egger-Lienz sind bis heute von zentraler Bedeutung.

Die Ausstellung ist zu den Schalteröffnungszeiten bis 7. September zu sehen.

14. Juni, Vernissage, RLB Atelier Lienz, 19 Uhr.

"Mykonos" von Wilfried Kirschl © KK/Veranstalter