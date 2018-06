Facebook

In Osttirol ist noch viel Platz zur Verlängerung der Wertschöpfungsketten von Tourismus und Landwirtschaft © KK/TVBO

Eineinhalb Tage lang steht Osttirol im Zeichen der Regionalität. Im Zusammenspiel von Landwirtschaft und Tourismus wird am 7. und am 8. Juni in Lienz aufgetischt und aufgezeigt, präsentiert und diskutiert. Unter dem Titel „Regionalität und regionaler Wirtschaftskreislauf“ wird durchgestartet, für die Region als Marke in Landwirtschaft und Tourismus. Das Symposium mit dichtem Programm ist in die Bereich ein neues Format. Wissenschafter und Praktiker referieren. Es entstand aus Vordenken für Osttirol, wo man sich über die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung des Bezirkes Gedanken macht. Und warum Landwirtschaft und Tourismus?

