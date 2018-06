Franz Theurl ist als Chef der UniCredit Bank Austria-Filiale in Lienz seit 1. Juni in Pension. Nachfolgerin ist Karin Warbinek.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karin Warbinek und Franz Theurl © EGGER, KK/BANK AUSTRIA

Er machte bis zum Schluss ein Geheimnis aus seinem Pensionierungsdatum. Jetzt ist es fix: Franz Theurl ist seit 1. Juni als Chef der UniCredit Bank Austria-Filiale in Lienz im Ruhestand. Wie die Bank informiert, ist Ende Mai der längst geplante Führungswechsel erfolgt. Nachfolgerin von Theurl ist Karin Warbinek. Franz Theurl beendete mit seinem Ausscheiden nach 40 Jahren seine Bankkarriere. Er war seit 1994 Filialleiter in Lienz. Warbinek kann auf 19 Jahre Berufserfahrung im Bankgeschäft zurückblicken. Sie hat bereits in den vergangenen Jahren vor allem Firmenkunden der UniCredit Bank Austria in Osttirol betreut.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.