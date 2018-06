Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Am Sonntag gegen 15 Uhr fuhr ein 12-jähriger Kärntner im Gemeindegebiet Lienz allein mit dem Mountainbike über die Mountainbike-Downhillstrecke „Alban Lakata Trail“ talwärts. In einer Linkskurve kam er ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und zog sich trotz Helm und Schützern Verletzungen am Unterarm und an der Nase zu. Er wurde von der Bergrettung Lienz geborgen und ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert, wo er stationär aufgenommen werden musste.