Symbolbild © APA/HELMUT FOHRINGER

Die Luftschichtung wird am Sonntag etwas stabiler und daher nimmt das Regenschauer- und Gewitterrisiko wieder etwas ab. Vor allem am Vormittag und über Mittag scheint die Sonne zumeist länger und es ist recht freundlich. Dazu steigen die Temperaturen auch deutlich an und erreichen am Nachmittag im Lienzer Becken frühsommerliche Werte bis knapp über 25 Grad.