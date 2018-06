Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Vier Süd- und Osttiroler Spitzenköche peppen Traditionsgerichte modern auf. Ihr Ziel lautet: „Den Nachwuchs motivieren!“ Am 7. Juni kommt ihr Kochbuch „Culinarium Tyrolensis“ heraus.

Verein Culinaria Tirolensis bringt Kochbuch heraus: Markus Holzer, Chris Oberhammer, André Cis, Josef Mühlmann kKK/MÜHLMANN © ARNOLD RITTER, CULINARIA TIROLENSIS

Schlutzkrapfen kennt so gut wie jeder waschechte Tiroler, ist es doch ein Rezept aus Großmutters Zeiten. Was die Top-Gastronomen Chris Oberhammer, Josef Mühlmann, Markus Holzer und André Cis daraus zaubern, ist aber eine völlig andere Geschichte. Schnittlauch-Schlutzkrapfen mit Ziegenmilchfüllung ist nur eines der Traditions-Rezepte, die das Vierer-Team modern in Szene setzt. Im Juni kommt das 104-seitige Kochbuch „Culinarium Tyrolensis – die Küche der Dolomiten“ heraus.