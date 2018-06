Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Lienzer Bergretter haben zwei elektrische Fahrräder angekauft. Damit sind sie im Bikepark schnell am Einsatzort. Man erhofft sich auch Vorteile bei Sucheinsätzen.

Unterwurzacher, Mitteregger und Presslaber auf dem „Alban Lakata Trail“ © Egger

In den Radläden Osttirols gehen die Elektrofahrräder derzeit weg wie die warmen Semmeln. Der Hype rund um Mountainbikes mit Strom-Motor flacht nicht ab. Neuerdings setzen sogar Einsatzorganisationen auf E-Bikes. In Lienz hat die Bergrettung heuer zwei vollgefederte elektrische Räder angeschafft. Thomas Zimmermann, Ortsstellenleiter, erklärt: „Wir müssen uns aufgrund vieler neuer touristischer Einrichtungen noch besser ausrüsten, um Einsätze professionell abwickeln zu können.“ Gemeint sind der neue Bikepark am Hochstein und die immer besser frequentierten Klettersteige im Talboden.

