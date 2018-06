Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

© Sabphoto - stock.adobe.com

Der Freitag bringt wenig Änderung beim Wetter. Die Sonne kommt deshalb vor allem am Vormittag zeitweise besser zum Zug. In der labil geschichteten Luftmasse entwickeln sich dann jedoch im Verlauf des Tages auch wieder zunehmend dickere Quellwolken und danach sind vor allem über den Bergen ein paar Regenschauer oder Gewitter zu erwarten. "Es muss dabei nicht überall regnen, die Chancen für einen Regenguss sind aber relativ groß", meint der Meteorologe Reinhard Prugger etwas nachdenklich. Bei den Temperaturen tut sich auch nicht allzu viel und deshalb steigen die höchste Werte zum Beispiel im Raum Sillian am Nachmittag auf etwa 24 Grad. Auch auf den Bergen ist es derzeit für die herrschende Jahreszeit zu warm, aber das Wetter ist leider auch dort sehr unsicher.