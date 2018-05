Facebook

"Der Feiertag bringt uns kein makelloses Wetter", weiß Meteorologe Reinhard Prugger. Die Sonne setzt sich zwar tagsüber nach Auflösung einiger Restwolken oder Nebelbänke vorübergehend auch zumeist besser durch und über den breiteren Tälern scheint die Sonne sogar länger. Über den Bergen bilden sich dann jedoch tagsüber neuerlich einige zunehmend dicke und große Quellwolken aus und vor allem später am Tag sind dann auch ein paar Regenschauer oder Gewitter einzuplanen. "Bei Unternehmungen in der Natur sollte man besonders in den Nachmittags- und Abendstunden vorsichtiger sein", empfiehlt Prugger. Die Temperaturen sind tagsüber in den Niederungen durchaus frühsommerlich geprägt und erreichen zum Beispiel im Lienzer Becken Werte um 27 Grad.