Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, Projektbetreuerin Evelyn Müller und Alexandra Harles vom Freiwlligenzentrum Osttirol © Kasupovic

Was tun, wenn einem ein Problem über den Kopf wächst? „In Osttirol gibt es ein breites Netz an Sozialen Diensten, die der Bevölkerung Hilfestellung leisten“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Doch oft weiß man nicht, an wen man sich wenden muss. „Deshalb war es uns wichtig, ein Werkzeug für die Bevölkerung und für die Mitarbeiter in den Gemeinden zu schaffen, wo man zusammenfassend sieht, welche Hilfestellungen und welche Möglichkeiten es im Bezirk gibt“, erklärt Blanik.

