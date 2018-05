Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Bäuerliche Bevölkerung erschien in großer Zahl zu Anti-Wolf-Veranstaltung des „Forum Land“. Experten aus Salzburg referierten. Unterstützung vom Osttiroler Tourismusverband.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit einem derart starken Andrang hat der Veranstalter – das Forum Land – nicht gerechnet © Egger

Die Aula der Landwirtschaflichen Lehranstalt in Lienz war bereits um zehn vor acht bummvoll. Gekommen sind Bauern aus allen Altersschichten – da war auch eine Delegation aus dem Mölltal. „Der Wolf im Alpenraum“ interessiert die bäuerliche Bevölkerung in der Region also. „Das zeigt uns, dass wir das richtige Thema ausgewählt haben“, sagte Klemens Kreuzer gleich zu Beginn. Er ist Bezirksobmann des „Forum Land“ – die Organisation ist aus der Akademikersektion des Tiroler Bauernbundes hervorgegangen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.