Zwei Schwestern mussten sich am Verwaltungsgericht verantworten. Beschlagnahmte Rinder dürfen zurück auf den Hof in Kartitsch. Verdacht auf Tierquälerei steht noch im Raum.

In der Bezirkshauptmannschaft in Lienz fand die Verhandlung statt © Mersiha Kasupovic

Tiere waren abgemagert, dreckig und wiesen kahle Stellen auf. Auch von einem lokalen Befall von Läusen war die Rede. Die Zustände auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Kartitsch waren so verheerend, dass die Behörde einschritt und am 10. April drei Rinder beschlagnahmte (wir berichteten exklusiv).

