Die Wissenschafter Nuppenau und Penker finden es amüsant, wenn Blanik und Kreuzer über Milch diskutieren © Michael Egger

Ernst-August Nuppenau ist Agrarwissenschaftler – er lehrt an der Universität Giessen in Hessen – und interessiert sich für die Osttiroler Landwirtschaft. Aufmerksam geworden ist er auf sie im Radio, als er einen Beitrag über die Almsennerei Tauer gehört hat. Aus dem Interesse des Professors ist nun mehr geworden – nämlich eine Tagung in Osttirol. Internationale Forscher und Referenten tagen im Campus Technik Lienz. Vorgesehen sind auch Exkursionen zu bäuerlichen Betrieben. Was ist das Ziel der Sache? Geplant ist eine Studie, die im Zeitrahmen von drei Jahren erstellt werden sollte. Nuppenau sagt aber dazu: „Wir sind nicht hier, um ein Projekt für die Region zu entwickeln. Wir lassen uns zunächst von der Praxis belehren.“

