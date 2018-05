Facebook

Symbolbild © APA/BARBARA GINDL

Auf einen doch recht sonnigen Vormittag folgen am Nachmittag wiederum vermehrt große Quellwolken nach, welche die Sonne vermehrt in den Hintergrund drängen. In weiterer Folge ist mit einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen. Wie so oft bei solchen Wetterlagen gibt es auch zahlreiche Orte, die tagsüber eigentlich gar keinen Regen abbekommen.