Ein Sechsjähriger ist am Montag in der Gemeinde Assling in Osttirol von einem Pkw überrollt und mit den Beinen eingeklemmt worden. Nach Rettungsaktion der Nachbarn ist der Zustand des Buben stabil

Der Bub wurde ins Krankenhaus gebracht © Weichselbraun

Am Montag gegen 18.20 Uhr fuhr eine 34-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit einem Auto rückwärts in eine Hauszufahrt in der Gemeinde Assling. Zur selben Zeit wollte ein sechsjähriger Bub aus dem Bezirk Lienz mit einem Fahrrad hinter dem Auto vorbeifahren.

Es kam zu einem Unfall: Der Bub geriet mit den Beinen unter das rechte Hinterrad und wurde dort eingeklemmt. Nachbarn reagierten geistesgegenwärtig und halfen dem Kind. Sie konnten den Buben mittels Wagenheber aus seiner Lage befreien. Das verletzte Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Aus dem Krankenhaus gibt es nun eine wichtige Nachrichten: "Das Kind ist außer Lebensgefahr", sagt Klinikums-Sprecherin Kerstin Wrussnig. Der Bub ist auf der Intensivstation und wird chirurgisch betreut.