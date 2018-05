Facebook

Baden am Tristacher See: Ab Donnerstag wieder offiziell möglich © Stadt Lienz/Günther Unterwainig

Die Stadt Lienz nimmt den Feiertag am Donnerstag zum Anlass, um in die Badesaison zu starten. Am 31 Mai öffnet sowohl das Freibad, als auch das Strandbad am Tristacher See seine Pforten. Bei den Eintrittspreisen hat sich gegenüber dem Vorjahr nichts geändert“, erklärt Werner Engl, Leiter der Sport- und Freizeitanlagen Lienz. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet sowohl im Freibad, als auch am Tristacher See 6 Euro. Kinder bis 10 Jahre zahlen 3 Euro, Senioren 4,80 Euro. Die ermäßigten Karten schlagen sich mit 4,20 Euro zu Buche.