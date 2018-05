Es war ein Jubiläumswochenende, das es in sich hatte. Die Eisenbahner Stadtkapelle feierte Freitag und Samstag mit Freunden und Gönnern ihr 100-jähriges Bestandsjubiläum mit einem hochkarätigen Programm.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

25.05.2018 - Jubilaeumskonzert der Eisenbahner Stadtkapelle - Lienz © (c) Brunner Images | Philipp Brunner (Brunner Images | Philipp Brunner)

Die Eisenbahner Stadtkapelle Lienz feierte in der RGO-Arena in Lienz das 100-jährige Jubiläum. Unter Kapellmeister Jo Mair stellten sich die Musiker mit klassischen Werken und moderner Unterhaltungsmusik auf die Bühne. Hornist Martin Lang arrangierte viele der gehörten Stücke für Blasorchester. Gesanglich gestalteten Julia Ponholzer, Verena Pichler, Andrea Wilhelmer und Volker Buffy Wallrodt , unterstützt von Mundharmonikaspieler Günther Köck, das Programm. Die Solisten des Abends waren Marc Hainzer, Florian Müller, Martin Lang und Jo Mair.

Unter anderen zeigten sich Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und Andreas Berger, Obmann-Stellvertreter vom Blasmusikverband Tirol, beeindruckt. Er überreichte Obmann Harald Ganeider und Kapellmeister Jo Mair eine Ehrenurkunde zum 100-jährigen Jubiläum. In diesem würdigen Rahmen wurde Jakob Hopfgartner und Elias Niederbacher, beide Schlagwerker, das silberne Leistungsabzeichen überreicht.

Am Samstag, 26. Mai wurde mit den Musikgruppen Drumartic, die Dolomitenböhmer, Jimmy and the Goofballs, Goofbrass, Blechwerk und der Lienzer Tanzlmusik auf weitere 100 Jahre angestoßen.