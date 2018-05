Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Arbeiten am Glocknerkreisel gehen zügig voran, jetzt kommt es dort erstmals zu Umleitungen © KK/LAND TIROL

In der zweiten Bauphase von 4. Juni bis 15. Juli 2018 wird der neue Anschluss der B 107a Großglocknerstraße Abzweigung Lienz an den Kreisverkehr errichtet. In dieser Zeit ist die Ein- und Ausfahrt der B 107a im Bereich des Glocknerkreises für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die B 100 Drautalstraße und die Gemeindestraße auf Höhe KIKA. Die Zufahrt zu sämtlichen Betrieben ist möglich. Großräumig wird er Verkehr über die B 100 nach Dölsach und die B 107 nach Stribach umgeleitet.