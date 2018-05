Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Bezirksstelle Osttirol zog Bilanz. Kals ließ in Versammlung mit neuem Projekt aufhorchen.

Der Arzt Josef Moser, der kürzlich in Pension ging (Mitte) wurde in der Generalversammlung mit dem Rot Kreuz-Kristall 1. Klasse ausgezeichnet. Kleinlercher und Ennemoser vollzogen die Ehrung © RUGGENTHALER

Längst ist es nicht nur Retten, das zu den Aufgaben der Rot Kreuz-Bezirksstelle Lienz gehört. Das beweist die Errichtung der Sozialen Servicestelle, in der demnächst soziale Beratung angeboten wird. Dafür wird die Zentrale erweitert. Egon Kleinlercher, Leiter der Rot Kreuz-Bezirksstelle, gab am Freitag in der Generalversammlung einen Überblick über teils schwieriges Arbeiten beim Bau.

