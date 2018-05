In Sachen künstliche Intelligenz mischt die Lienzer Firma Neccton weltweit vorne mit. Wer künstliche Intelligenz nutzt, dominiert die Zukunft. Am Dienstag, 29. Mai, findet in Wien eine Konferenz statt.

Sonja Weis, Hannes Wilhelmer und Michael Schneeberger tüfteln an Projekten im Lienzer Büro © Michael Egger

Die größte Konferenz zum Thema künstliche Intelligenz, die in Österreich je stattgefunden hat, geht am Dienstag, 29. Mai, in Wien über die Bühne. Mitten im Geschehen wird ein Unternehmen aus Osttirol sitzen. Die „Applied Artificial Intelligence“ Konferenz wird von der Lienzer Firma Neccton gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich veranstaltet. Über 600 Teilnehmer und 50 Referenten haben sich angemeldet. „Wir sind schon seit Wochen ausverkauft. Das zeigt die enorme Präsenz dieses Themas, auch in Österreich. Wir wollen mit dieser Veranstaltung eine Plattform schaffen, damit sich österreichische Unternehmen austauschen können. Künstliche Intelligenz steckt nämlich hinter vielen Anwendungen, die wir alltäglich verwenden“, sagen die Geschäftsführer Michael Auer und Andreas Schneeberger. Sie entwickeln mit ihren rund 15 Mitarbeitern Softwareprogramme, die Unternehmen konkurrenzfähiger machen.

Die Geschäftsführer sind sich sicher: „Nur Konzerne, die künstliche Intelligenz für sich nutzen, werden langfristig Wertschöpfung generieren.“ Vor allem für die Europäer sei es wichtig, hier nicht den Anschluss zu verpassen, denn „wir müssen uns jetzt gut positionieren, sonst gehen wir global gesehen künftig unter“. Zu den Kunden von Neccton zählen unter anderen große Versicherungen, Banken und Handelsketten.

Im Bankgeschäft ist das beste Beispiel für den Einsatz von künstlicher Intelligenz der Online Zahlungsverkehr. „Eine Software stoppt betrügerische Vorgänge bei Geldabbuchungen, bevor jemand zu Schaden kommt“, erklärt Schneeberger. Auch wenn es darum geht, die Waren in den Supermarktregalen so zu bestücken, dass wenig unverkauft entsorgt werden muss, liefert Neccton die passende Software. Banale kognitive Abläufe werden in der Arbeitswelt Schritt für Schritt von Maschinen übernommen werden. Firmen setzen schon auf automatisierte Buchhaltungsprogramme, die routinemäßige Buchungsarbeiten selbstständig erledigen.