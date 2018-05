FC Wacker Dieser Osttiroler sorgt für Sicherheit in Fußballstadien

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Toni Berger im Tivoli-Stadion – kurz vor dem letzten Spiel des FC Wacker Innsbruck in der zweiten Liga © EXPA/ Jakob Gruber

Der Bezug zum Fußball war schon immer da. In den Achtzigern bin ich mit meinen Kindern auf der Nordtribüne gestanden. Heute kann ich eine meiner größten Leidenschaften mit meinem Beruf verbinden“, sagt Anton Berger. 1979 begann der 58-Jährige mit seiner Ausbildung an der Polizeischule in Innsbruck. Danach absolvierte er 28 Jahre lang seinen Dienst als Streifenpolizist im Olympischen Dorf und beim mobilen Einsatzkommando.