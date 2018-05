Lienz"Tage der Achtsamkeit": Jesuiten kommen in die Stadt

Facebook

Bernhard Bürgler, Provinzial der Jesuiten, kommt unter anderem in seine Heimat © KK/Klebel

Entstanden sind die „Tage der Achtsamkeit“ auf Anregung von Papst Franziskus. Und heuer kommen in diesem Rahmen mehrere Jesuiten von 7. bis 10. Juni nach Lienz. Worum es geht? „Es geht darum, achtsam zu sein auf das Leisere“, erklärt der Lienzer Dekan Bernhard Kranebitter das Projekt. Für Markus Inama, Rektor des Jesuitenkollegs in Innsbruck, geht es darum, „aus dem normalen Umfeld hinauszukommen“. Konkret will man einen Austausch mit den Osttiroler Gläubigen. Und dazu besuchen die Jesuiten auch verschiedene Einrichtungen wie die Wirtschaftskammer, das Krankenhaus oder das Bildungshaus. Mit den Jugendlichen des Talbodens will man bei einer Jugendmesse in Lavant in Kontakt treten, die gemeinsam mit der Landjugend organisiert wurde.