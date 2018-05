Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © Michael Egger

Die Luftschichtung wird neuerlich wieder etwas instabiler und somit steigt das Regenschauer- und Gewitterrisiko tagsüber etwas an. Vorerst scheint aber am Vormittag oft wieder länger die Sonne. Tagsüber bilden sich zuerst über den Bergen langsam wieder ein paar dickere Quellwolken aus und in der Folge sind einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich.