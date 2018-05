Facebook

Eisenbahn- und Stadtkapelle Lienz mit Kapellmeister Ludwig Glaser von 1924 bis 1938 © Eisenbahner Stadtkapelle

Ein Jahrhundert alt, und kein bisschen leise. Die Eisenbahner Stadtkapelle blickt auf 100 Jahre zurück. Schöne Zeitabschnitte wechselten sich mit Tiefpunkten ab. So wurde nach Ende des 1. Weltkrieges am 12. Dezember 1918 der „Musikverein Station Lienz“ unter Obmann August Figlhuber sowie die „Eisenbahnerkapelle Lienz“ gegründet. Dieser schlossen sich unter Kapellmeister Franz Friedl 32 musikbegeisterte Eisenbahner an.

1919 wurde ein Pavillon im Bahnhofs-Rast-Garten gebaut. Dem ersten Konzert des jungen Klangkörpers stand damit nichts im Wege. 1924 übernahm Ludwig Glaser den Kapellmeister-Posten, bis es Ende 1938 still wurde um die „Eisenbahner“. Kapellmeister Glaser wurde dienstlich strafversetzt, Noten, Instrumente und Uniform eingezogen. Ein Teil der Musiker spielte in neuer Formation in einer dem Hitlerregime nahen Kapelle. Andere Musiker mussten zum Krieg einrücken.

