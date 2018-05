Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dienstagskonzerte mit hoher Lautstärke soll es nicht mehr geben © Egger

Die Gerüchteküche in Lienz brodelt. In den vergangenen Tagen ist sie sogar übergekocht“. So begründete Bürgermeisterin Elisabeth Blanik am Donnerstag einen Pressetermin. Sperrstunden für Gastgärten und die beliebten Dienstagskonzerte am Hauptplatz im Sommer waren Auslöser für heftige Spekulationen. Es wird viel über Lautstärke und über das Herunterfahren von Spaß in der Stadt diskutiert. Es geht die Rede, dass es gar keine Dienstagskonzerte mehr geben soll und dass der Gemeinderat Sperrstunden geändert habe.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.