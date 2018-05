Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gebi Mair weicht vom „Koalitionspfad“ ab © RUGGENTHALER

Das Tauernkraftwerk, in der Vorwoche von der Tiwag präsentiert, hat die landespolitische Ebene erreicht. Gebi Mair, Klubobmann der Grünen, sagt: „Ich glaube, dass das Kraftwerk kein besonders energiepolitisch sinnvolles Projekt ist und frage mich, ob das Geld nicht anderweitig besser investiert wäre.“ Auch umweltpolitisch nennt Mair das Vorhaben am Tauernbach im Tamariskengebiet kritisch. Der Grün-Politiker erwarte sich, dass die Umweltauswirkungen in der Umweltverträglichkeitsprüfung ohne politische Einflussnahme geprüft werde. Mair: „Und von der Tiwag erwarte ich mir den Aufbau einer Solarsparte Tisolar.“

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.