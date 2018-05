Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Armin Kiebacher, Fensterlkönig Thomas Pircher, Alexandra Klaunzer von der Landjugend und Markus Bürgler © KK/Florian Wiedemayr

Am Pfingstsonntag wurde der Platz rund um das Heinfelser Vereinshaus in eine echte Arena verwandelt: 40 Teilnehmer kämpften um den Titel „Erster Osttiroler Fensterkönig“. Mitgemacht haben Osttiroler, Südtiroler und Kärntner. Am schnellsten konnte Thomas Pircher den Parcours bezwingen. Im Winter stellt er sein sportliches Talent beim Eishockey-Verein „Sillian Bulls“ unter Beweis. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Armin Kiebacher aus Südtirol und Markus Bürgler aus Heinfels.